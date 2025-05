Zbliża się Dzień Matki. Pozwól swojej odpocząć, a sprzątaniem niech zajmie się robot MOVA

Mogłoby się wydawać, że roboty sprzątające są abstrakcyjnym prezentem dla mamy, ale to tylko złudzenie. W domu jest zawsze coś do sprzątania, podłogi wymagają odkurzania, mopowania, a mamy mają mało czasu dla siebie. Robot sprzątający zdejmuje z jej ramion ciężar codziennego dbania o dom i stanie się nieodzownym towarzyszem. A jakie urządzenie wybrać? O to zadba MOVA, która w ramach promocji trwającej od 9 do 25 maja, oferuje swoje produkty nawet do 25 proc. taniej.