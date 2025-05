MediaMarkt odpala promocje na Dzień Dziecka. Wybraliśmy najlepsze

Na koniec wybraliśmy hulajnogę elektryczną Prime3 EES23, która jest dostępna w cenie 899 zł zamiast 1199 zł. To propozycja, która ma do dyspozycji silnik o mocy 250 W pozwalający osiągnąć prędkość do 20 km/h. Akumulator o pojemności 5,0 Ah oferuje zasięg do 15 km na jednym ładowaniu i ładuje się w ok. 4 godziny do pełna.