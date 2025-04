Takich nowości w zmywarkach się nie spodziewałem. Oto Electrolux EEC87600W

Zapewne każdy z was nie lubi dwóch rzeczy - załadowywać zmywarki brudnymi naczyniami i schylać się do najniższego rzędu. W moim domu to ja jestem dowódcą odpowiadającym za strategiczne rozmieszczenie naczyń, tak żeby nie zmarnować ani milimetra wolnej przestrzeni. Jednak nawet taki domowy Napoleon jak ja ma jeden problem - najniższy rząd. Nie cierpię się do niego schylać, zwłaszcza że nie wygrałem kręgosłupa na loterii. I tu z pomocą przychodzi mechanizm ComfortLift. Electrolux EEC87600W jest pierwszą na świecie zmywarką posiadającą podnoszony dolny kosz na ergonomiczną wysokość. Wystarczy ściśnięcie uchwytu i kosz wędruje do góry. Co najlepsze - robi to samoczynnie, nie musimy dźwigać ciężkich naczyń, bo mamy je podane na tacy i to dosłownie.