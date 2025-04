Polskie komputery dla graczy NTT Game i HIRO z rabatami na każdą kieszeń. Oto 9 wyróżników tych maszyn

Trudno w to uwierzyć, ale NTT System to firma działająca na polskim rynku już od 35 lat. To właśnie pod koniec 1989 r. do naszego kraju trafiają pierwsze komputery NTT – wtedy jeszcze płynące z Singapuru – z kolei już w 1991 r. cała firma przeniosła się do Polski, rozpoczynając produkcję na wielką skalę. Dekadę później NTT System zdobyło tytuł największego polskiego producenta komputerów stacjonarnych, którego nie oddała konkurentom po dziś dzień.