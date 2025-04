Pogrzeb papieża niczym centrum działań wojennych. Najnowocześniejszy sprzęt militarny w akcji

Jak działają te urządzenia? Z technicznego punktu widzenia są to zaawansowane zagłuszarki sygnału radiowego, które blokują łączność między dronem a jego kontrolerem, co prowadzi do utraty kontroli nad urządzeniem i jego przymusowego lądowania lub rozbicia. W przeciwieństwie do klasycznej broni nie strzelają one pociskami, lecz emitują silne sygnały elektromagnetyczne.