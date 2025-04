Nowe roboty sprzątające iRobot Roomba wjechały do polskich sklepów - przegląd cen i funkcji

Roomba 205 w dużej mierze oferuje te same możliwości i funkcje, co wcześniej omówiony model 105 Combo. Odkurza z mocą 7000 Pa, mopuje przy pomocy nakładki z mikrofibry i nawiguje w ciemnościach dzięki sensorowi LiDAR. Zasadnicza różnica dotyczy szczotki głównej. W Rombie 205 DustCompactor Combo jest to element w całości gumowy, bez włosia.