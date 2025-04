Kupujesz Nintendo Switch 2 i to jest w środku. Zajrzeliśmy do pudełka z konsolą

Złącze USB-C i adapter do gniazda sieciowego to zestaw służący do zasilania konsoli. Zarówno w trybie handhelda, jak również w trybie stacjonarnym, poprzez stację dokującą. Przedstawiciel Nintendo nie był w stanie odpowiedzieć mi, co się stanie, jeśli podłączę zadokowanego Switcha 2 do ładowarki dla poprzedniej konsoli Nintendo. Na pewno to sprawdzimy.