myPhone przygotował czekoladki dla seniorów. Poznaj wyjątkową kolekcję

To myPhone Bueno LTE, myPhone Halo Plus 4 LTE oraz myPhone Harmony LTE. Przychodzą do użytkowników w sporych pudełkach, przypominających boksy z czekoladkami. Dlaczego są takie spore, bo każde zawiera wyjątkowe rozwiązanie w zakresie ładowania. Starsi ludzie mają mniejsze zdolności manualne, więc kwestia ładowania jest istotna. Moje babcie czasem zapominają naładować telefonów, bo nie pamiętają, gdzie położyły kable od ładowania. I tu całe na czekoladowo wchodzą Praliny, bo każdy z nich ma stację ładowania, która może kojarzyć się z telefonami stacjonarnymi, ale daje pewność, że każdy senior, nawet ten z ograniczoną sprawnością manualną, poradzi sobie z ładowaniem telefonów. Dzięki temu będą ciągle w kontakcie. Stacje ładowania modeli Harmony LTE oraz Bueno LTE mają również wbudowany przycisk do znajdowania telefonu. Jeżeli nasz bliski odłoży telefon i nie będzie w stanie go znaleźć, to wystarczy, że naciśnie ten przycisk i telefon poinformuje go, gdzie jest.