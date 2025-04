Koniec HDMI? Chińczycy stworzyli coś własnego i potężniejszego

W praktyce więc GPMI typu C to coś w rodzaju "lepszego Thunderbolta 5" - przewyższa go pod względem przepustowości. Znacznie ciekawiej robi się jednak w przypadku drugiej wersji, czyli GPMI typu B. Ten standard wykorzystuje autorskie złącze, które pozwala osiągnąć przepustowość aż 192 Gb/s i jednocześnie przesyłać do 480 W mocy. To dwukrotnie więcej niż w przypadku GPMI bazującym na złączu USB-C i czterokrotnie więcej niż w HDMI 2.1b (nie licząc mocy).