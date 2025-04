Wskażesz na problem, a telefon ci wyjaśni jak go naprawić. Tę aktualizację dostali nieliczni (na ten moment)

Przez ostatnie miesiące byliśmy świadkami - powiedzmy to sobie wprost - sporej transformacji w świecie modeli językowych Google. To, co zaczęło się jako Bard, taki trochę eksperymentalny chatbot, stopniowo ewoluowało w coś znacznie bardziej zaawansowanego. Kluczowym momentem było przejście na nową, mocniejszą architekturę Gemini. I to naprawdę zrobiło różnicę – odpowiedzi stały się lepsze, model zaczął lepiej łapać kontekst, a jego ogólne możliwości konwersacyjne po prostu wskoczyły na wyższy poziom. To nie była tylko kosmetyczna zmiana nazwy, ale konkretne przeprojektowanie mechanizmów, które otworzyły drogę do bardziej złożonych zadań i, co ważne, lepszej integracji z innymi usługami Google.