Digitalizacja sektora MŚP w Polsce: pragmatyzm, ograniczające bariery i jeszcze większy potencjał rozwoju

Jak wynika z “Raportu o stanie sektora MŚP w Polsce 2024” PARP, przedsiębiorstwa działające w Polsce wytwarzają obecnie blisko dwie trzecie polskiego PKB (67,9%), zaś największy wkład mają MŚP, które generują blisko co drugą złotówkę PKB (45,3%). To oznacza, że Polska gospodarka potrzebuje silnych, zdigitalizowanych MŚP. W tym procesie małe i średnie przedsiębiorstwa nie poradzą sobie jednak same. Potrzebują systemowych rozwiązań ze strony instytucji rządowych, które zapewnią stabilizację warunków ekonomicznych dla inwestycji w IT oraz intuicyjnych w działaniu usług ze strony dostawców IT, dzięki którym implementacja innowacji będzie w zasięgu ich działania – mówi Magdalena Chudzikiewicz, General Manager w firmie home.pl