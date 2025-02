Ważny producent chce się pozbyć telewizorów. To smutny koniec pięknej historii

- Jesteśmy przygotowani do sprzedaży, jeżeli zajdzie taka konieczność, choć jeszcze nie opracowaliśmy dokładnego planu - jak powiedział dyrektor firmy Panasonic podczas konferencji z inwestorami. Słowa dyrektora brzmią ostrożnie, jakby rzeczona sprzedaż była jakąś odległą ewentualną perspektywą, którą fani marki nie muszą się przejmować. Wygląda jednak na to, że Panasonic jest gotowy do drastycznych działań. Zresztą nie tylko w kwestii telewizorów.