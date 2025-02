Mamy to! Składany iPhone w pierwszym grubszym przecieku

Składany iPhone od lat przewija się w branżowych mediach, bo wszyscy zdają sobie sprawę, że dopiero wydanie takiego telefonu przez Apple zmieni zasady gry. To właśnie iPhone ma zainteresować klientów i sprawić, że zainteresowanie składanymi telefonami przekroczy dotychczasowy poziom.



Nie chodzi o to, że urządzenie z Cupertino będzie lepsze niż konkurencja. Podejrzewam wręcz, że będzie o wiele słabsze niż Huawei Mate X6 czy Samsung Galaxy Fold 6, ale to bez znaczenia dla klientów. Jedyne co będzie się liczyło to logo Apple i integracja z ekosystemem. Właśnie dostaliśmy solidną porcję przecieków od wiarygodnych źródeł.