Samsung naprawi bolączkę składanych smartfonów. Przestaniesz się martwić o upadki

Jest szansa, że nadchodzący Galaxy Z Fold 7/Flip 7 otrzymają takie ulepszenie. Wcześniejsze nieoficjalne doniesienia sugerowały, że oba urządzenia zostaną wyposażone w poprawione mechanizmy zawiasów oraz większe wyświetlacze. Czy to próba przygotowania się na nową warstwę ochronną ekranów? Trudno powiedzieć. Mimo że składane wyświetlacze zostały ulepszone w ostatnich kilku latach, to wciąż należą do najbardziej podatnych na uszkodzenia elementów w składanych smartfonach. Dodatkowa warstwa może nie rozwiąże wszystkich problemów – np. z trwałością, ale powinna być formą ochrony w razie upadków.