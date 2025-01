Wspaniała historia. Polski polityk wylegitymował się Wikipedią, bo chciał wejść na imprezę Trumpa

Niestety nie przekonało to służb porządkowych, bo te nie wpuściły byłego premiera. Wbrew pozorom to nie jest takie głupie, bo co miał zrobić Mateusz Morawiecki? Jak wiemy polityk tego szczebla, dodajmy do tego, że ostatnio został przewodniczącym Partii Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ma cały sztab ludzi odpowiedzialnych za tego typu imprezy. To oni powinni dograć szczegóły wizyty i zadbać o niezbędne dokumenty. Nie zrobili tego i były premier ma problem. Muszę pochwalić Morawieckiego za pomysłowość, ale mam lepszy patent - następnym razem trzeba użyć mObywatela.