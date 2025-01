Miała być teleportacja, są korki. Tunele Elona Muska to żart

Vegas Loop w tym momencie może przewieźć nieco ponad 100 tys. pasażerów dziennie. Dla porównania, metro oraz kolejka nadziemna w Chicago codziennie przewożą około 450 tys. osób, a autobusy dokładają kolejne 500 tys. pasażerów. Można by porównać to także do nowojorskiego metra, ale nie warto kopać leżącego. Co do kosztów budowy... to już nic nie napiszę, bo i pod tym względemsytuacja wygląda słabo. Dla The Boring Company, oczywiście.