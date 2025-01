Z tych promocji w MediaMarkt szkoda nie skorzystać. Właśnie wystartowały kolejne okazje

Suszarka do włosów Babyliss 6710DE Style Pro 2100 to wysokowydajne urządzenie o mocy 2100 W, zaprojektowane z myślą o szybkim i wydajnym suszeniu włosów. Najważniejszym elementem Babyliss jest funkcja jonizacji, która zmniejsza elektryzowanie się włosów i zwiększa ich połysk. W urządzeniu nie zabrakło także konfigurowalnego ustawienia temperatury i prędkości nawiewu, pozwalającego dostosować się suszarce do różnych rodzajów włosów. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodne użytkowanie, dzięki czemu Babyliss 6710DE Style Pro 2100 to doskonały wybór zarówno do profesjonalnej, jak i domowej stylizacji.