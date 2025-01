Zamienili przeglądarkę w Cyberpunka 2077. Polacy zrobili coś cudownego

Nowa funkcja wprowadza do przeglądarki oficjalny utwory, które możemy kojarzyć zarówno z podstawowej wersji produkcji, jak i rozszerzenia Widmo Wolności. W centrum Cyberpunka znajdziemy też materiały wideo czy tekstowe opisy aktualizacji. Wchodząc do przeglądarki, będziemy wiedzieli, co CD Projekt Red nowego wprowadził do swojej produkcji.