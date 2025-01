Niezwykłe zdjęcia mrocznych kraterów Merkurego. Kosmiczny detektyw na tropie tajemniczej zagadki

Jasna plama w pobliżu górnej krawędzi planety na tym zdjęciu to Nathair Facula, pozostałość po największej eksplozji wulkanicznej na Merkurym. W jej centrum znajduje się otwór wulkaniczny o średnicy około 40 km, który był miejscem co najmniej trzech dużych erupcji. Osad wulkaniczny ma średnicę co najmniej 300 km.