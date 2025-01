Jak zmniejszyć zużycie wody? Zadbaj o planetę i swój portfel!

Odpowiedź na pytanie, jak oszczędzać wodę, nie jest skomplikowana. Nawet tak mała rzecz, jak zakręcanie kranu, może zmienić wiele. Są osoby, które podczas mycia zębów mają cały czas odkręconą wodę: marnują wówczas nawet kilkanaście litrów każdego dnia. Jeżeli też należysz do tej grupy, to miesięcznie możesz zużywać nawet do 500 litrów wody więcej! Przy założeniu, że Twoja pralka potrzebuje na 1 cykl 50 litrów wody, ilość ta wystarczyłaby Ci aż na 10 prań.