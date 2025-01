Ten robot sprzątający wspina się po przeszkodach. A to dopiero początek nowości Dreame

Kolejną innowacją w Dreame A2 jest technologia EdgeMaster, która umożliwia ostrzu przesunięcie się na bok urządzenia w celu precyzyjnego przycinania krawędzi trawnika. Producent deklaruje, że robot może zbliżyć się do granicy trawnika na odległość zaledwie 5 cm, co pozwala na dokładniejsze koszenie wzdłuż ogrodzeń i ścieżek. Dodatkowo, wysokość cięcia jest regulowana w zakresie od 3 do 7 cm za pomocą aplikacji Dreamhome, co umożliwia dostosowanie pracy robota do indywidualnych potrzeb użytkownika i specyfiki trawnika.