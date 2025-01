Lodówka sama zrobi zakupy. I sprawdzi, co ci się psuje

Instacart to popularna usługa dostarczania artykułów spożywczych, która współpracuje z lokalnymi sklepami, umożliwiając klientom zamawianie produktów online z dostawą do domu. Integracja z lodówkami Samsunga idzie o krok dalej niż tylko umieszczenie panelu zamówień na ekranie lodówki. Wykorzystuje ona technologię rozpoznawania żywności AI Vision Inside firmy Samsung do automatycznej identyfikacji produktów w lodówce.