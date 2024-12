Trzeba było kombinować, żeby normalnie kupić Thermomiksa. Właśnie zniknął istotny wymóg

Oczywiście to nie tak, że trzeba było znać kogoś, kto zna kogoś, kto zna zaufaną osobę, która poleci cię tej właściwej, by Thermomix trafił do twojej kuchni, ale cała sprzedaż urządzenia odbywała się za pośrednictwem wyznaczonych osób. Jeszcze do teraz Vorwerk na swojej stronie ma zapis, że urządzenia Thermomix „są sprzedawane wyłącznie podczas prezentacji przez upoważnionych do tego przedstawicieli handlowych oraz doradców Vorwerk Polska”.