NASA podjęła decyzję w sprawie lotu Polaka w kosmos. Oto co czeka teraz Uznańskiego

Poza działalnością akademicką Sławosz Uznański-Wiśniewski wniósł znaczący wkład do pracy Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w Genewie. Pełnił tam funkcję eksperta ds. niezawodności i kierownika projektu. Co ciekawe, od 2018 do 2020 r. pełnił kluczową rolę inżyniera nadzorującego Wielki Zderzacz Hadronów (LHC), nadzorując jego całodobowe działanie.