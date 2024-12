Ruszyły świąteczne okazje w MediaMarkt. Teraz kupisz więcej prezentów za mniej

Philips OneBlade 360 Pro Face + Body to golarka przeznaczona do przycinania, golenia i stylizacji włosów o dowolnej długości w dowolnym miejscu na ciele. Urządzenie jest wyposażone w ostrze do twarzy i ostrze do ciała z osłoną ochronną, a dzięki zastosowaniu innowacyjnego ostrza 360, golarka dostosowuje się do konturów twarzy, zapewniając stały kontakt ze skórą i kontrolę nad każdym ruchem. Philips OneBlade jest w pełni wodoodporna, co ułatwia czyszczenie, a jej akumulator litowo-jonowy zapewnia 120 minut pracy po zaledwie jednej godzinie ładowania. Obecnie golarkę kupisz z 20 proc. rabatem - 399,99 zamiast 499,99 zł.