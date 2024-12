Telewizory AD 2025. Skoro znowu nie MicroLED, to co?

To jednak nie oznacza, że Sony tu cokolwiek ostatecznie wygrało. Bravia 9 jest nieprzyzwoicie droga, tymczasem TCL i Hisense co rusz wprowadzają do sprzedaży odbiorniki o wypasionych parametrach i z minimalną marżą, skutecznie zniechęcając do produktów z Japonii i Korei. W przyszłym roku możemy się spodziewać dalszej bardzo agresywnej rywalizacji cenowej ze strony chińskich producentów, co zapewne skłoni Samsunga, LG, Sony i Panasonica do jeszcze większego skupienia się na telewizorach premium - bo tu z kolei nadal to oni dyktują warunki.