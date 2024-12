Jaki prezent dla miłośnika kawy? Zobacz pomysły na świąteczny prezent dla kawosza!

Dzięki systemowi MyLatte Art przygotowanie idealnej mlecznej pianki jest prostsze niż kiedykolwiek. Boczna dysza spieniająca pozwala precyzyjnie regulować gęstość mleka, dostosowując ją do wybranego rodzaju kawy. Z kolei dwie niezależne jednostki grzewcze skracają czas pomiędzy parzeniem kawy a przygotowaniem mleka do minimum. Wyróżnikiem ekspresu jest to, że dysza parowa pozostaje zimna, co minimalizuje ryzyko poparzeń i ułatwia utrzymanie jej w czystości. W zestawie znajduje się również stylowy dzbanek do spieniania mleka.