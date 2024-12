Wybraliśmy najlepsze smartfony na święta 2024. Każdy znajdzie coś dla siebie

W kwocie do 3000 zł kupimy świetnego zeszłorocznego sztandarowego Google Pixela 8 12/128 GB Pro za 2899 zł. To telefon, który powinien zadowolić nawet bardziej wymagające osoby. Wyróżnia go bardzo dobry stosunek ceny do jakości, ponieważ w urządzeniu znajdziemy świetny 6,7-calowy ekran OLED LTPO pracujący w rozdzielczości FullHD+ przy odświeżaniu do 120 Hz. To bardzo płynny, ale i też jasny panel, który poradzi sobie nawet w ostrym słońcu.