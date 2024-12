PKP Intercity ma przekichane. Konkurencja (punktualnie) wjeżdża na tory

Wejście nowych przewoźników to nie tylko szansa na tańsze bilety, ale również na poprawę jakości usług. Konkurencja zmusi PKP Intercity do podniesienia rękawicy i dostosowania oferty do oczekiwań pasażerów. Możemy spodziewać się modernizacji taboru, wprowadzenia nowych usług na pokładzie pociągów, a także rozwoju programów lojalnościowych i promocji. Być może PKP Intercity zdecyduje się również na uruchomienie nowych połączeń, aby sprostać wyzwaniu ze strony FlixTrain i Leo Express.