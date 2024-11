Takie pociągi mogą pojawić się na polskich torach. Jeden z nich może sunąć ponad 300 km/h

Co na to Koleje Wielkopolskie? „Nie ma w tym temacie postępu i jest to zaskakujące” – mówi o pociągach wodorowych w rozmowie z Rynkiem Kolejowym prezes przewoźnika Marek Nitkowski. Zauważył, że „małe jednostki wodorowe produkcji Alstomu, kursujące w Niemczech, nie rozwiązują niczego z perspektywy pojemności pasażerskiej”. I choć wodór jest brany pod uwagę, to szefa Kolei Wielkopolskich zaskakuje ciągły brak przełomowego rozwiązania, który zachęcałby do inwestycji w wodorowe pociągi.