Jimmy wita się z Polakami i zaprasza do wspólnego sprzątania

Pierwszym z produktów, jakim chwali się firma, jest Jimmy PW11 Pro Max. To bezprzewodowy odkurzacz myjący 5 w 1, który może zastąpić klasycznego mopa, a przy okazji czyścić dywany, materace i meble. Urządzenie o mocy 460 W może myć podłogę ręcznym lub automatycznym strumieniem wody i odkurzać ją za jednym przejazdem. Składa się niemal na płasko pod kątem 180 stopni i da się też używać go oczywiście w trybie ręcznym, a po odłączeniu modułu głównego mamy poręczny odkurzacz do kanapy albo do samochodu.