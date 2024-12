Google twierdzi, że uzyskał dostęp do równoległych wszechświatów. Oto jak tego dokonał

Google zaprezentował w ostatnich dniach Willow, swój najnowszy chip kwantowy, który mocą obliczeniową przewyższa każdy superkomputer stworzony przez ludzkość. Wydajność Willow jest faktycznie zdumiewająca. Chip wykonał obliczenia testowe w mniej niż 5 minut, co zajęłoby najszybszemu dzisiejszemu superkomputerowi 10^25 lat, czyli 10 septylionów lat. Jeśli chcielibyśmy zapisać tę liczbę cyframi, to jest to 10 000 000 000 000 000 000 000 000 lat.