Willow to nowy, rewolucyjny procesor kwantowy Google. Łamie wszelkie dotychczasowe bariery

Pierwszym sukcesem jest to, że dzięki Willow możemy wykładniczo zmniejszyć liczbę błędów w miarę skalowania przy użyciu większej liczby kubitów. Rozwiązuje to kluczowy problem korekcji błędów kwantowych, z którym ta dziedzina zmaga się od prawie 30 lat. Chcę podkreślić, co to oznacza: po raz pierwszy system staje się bardziej kwantowy, gdy staje się większy, zamiast bardziej klasyczny