Doom działał już na ziemniaku, pralce i kalkulatorze. Teraz przekroczył kolejną granicę

Różnice między komputerami kwantowymi a typowymi komputerami konsumenckimi są znaczące. Klasyczne komputery, takie jak te, które używamy na co dzień, opierają się na krzemowych procesorach i tradycyjnych algorytmach. Są one doskonałe do wykonywania zadań takich jak przeglądanie Internetu, edycja dokumentów czy granie w gry. Komputery kwantowe, z drugiej strony, są zaprojektowane do wykonywania skomplikowanych obliczeń, takich jak symulacje molekularne, optymalizacja dużych systemów czy łamanie zaawansowanych szyfrów. Ich architektura i sposób działania są zupełnie inne, co sprawia, że są one bardziej eksperymentalne i mniej dostępne dla przeciętnego użytkownika.