Google sięgnął po nagrania z kamerek samochodowych. Mówi, że to dla twojego dobra

A co, jeśli powiem ci, że wideorejestratory przydadzą się również zewnętrznym firmom? Nie, nie do tworzenia czarnej listy kierowców, którzy nigdy nie powinni wsiąść za kierownicę. Chociaż to by się przydało. A do lepszego mapowania dróg. Skoro gigant wśród gigantów to zaczyna robić, to musi coś znaczyć.