Kupujesz zegarek, a dostajesz o wiele więcej. Ten sprzęt to tylko początek możliwości

Waga, a raczej urządzenie do pomiaru masy ciała oraz jego składu? Tak, nawet była już wspomniana w tym tekście. Pomiar ciśnienia krwi? Jest Garmin Index BPM, który oczywiście można synchronizować z Garmin Connect, żeby mieć wszystkie informacje i wykresy w jednym miejscu. Radar rowerowy? Oczywiście, kupimy go od Garmina (i jest absolutnie świetny). Przednie światło rowerowe, do tego sterowane z poziomu Edge i działające w sposób adaptacyjny, wykorzystując dane właśnie z komputera rowerowego Garmina? Oczywiście, że jest (Varia UT800). Pedały z pomiarem mocy? Do wyboru, wliczając w to nawet te zgodne z blokami SPD-SL. Za zimno i zbyt brzydko na dworze, żeby myśleć o rowerze? Jest cała gama trenażerów Tacx, od najprostszych, po kompletne sprzęty, które nawet nie wymagają od nas montażu własnego roweru, do tego wsparte jedną z lepszych aplikacji do wirtualnej jazdy.