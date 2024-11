Trump zrobił gitarę. Problem z tym, że była ordynarnym fejkiem Gibsona

Marka Trump Guitars oferuje elektryczne gitary w stylu Les Paul oraz akustyczne gitary w kilku kategoriach, w tym edycje limitowane, podpisane przez Trumpa, które kosztują ponad 10 000 dolarów. Gitary są produkowane przez firmę 16 Creative, która jest własnością weteranów branży, we współpracy z mistrzami lutnictwa. Części do gitar pochodzą od różnych dostawców, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych, co sugeruje, że gitary mogą nie być produkowane w USA.