Test fotela Quersus ICOS.2.2 – nowa wersja welurowego fotela robi dobrze kręgosłupowi

Jednak co do zasady welur absolutnie wymiata. Jak najbardziej można (wręcz wypada) go czyścić, plamy nie pozostają na nim tak widoczne jak na materiale bez włosia, do tego krótkie włoski sprawiają, że oparcie nie zasysa skóry pleców i nie przywiera do niej. Plecy oddychają bardziej niż w skórzanych fotelach, co jest gigantyczną zaletą. Stąd mój apel: jeśli zobaczycie kiedyś welurowego Quersusa w sklepie, koniecznie go przetestujcie.