PS5 w świetnej cenie w Polsce. Model z napędem, do tego darmowa wysyłka

PlayStation 5 Slim z napędem za 2076 zł to na ten moment najkorzystniejsza oferta na tę konsolę z okazji Black Friday skierowana do polskich konsumentów. Wielu z nich liczyło na spadek ceny do 1999 zł, lecz na ten moment żaden sklep nie oferuje tak wielkiego rabatu. Najbliżej jest właśnie Amazon, z PS5 Slim za kwotę 2076 zł. Nie jestem pewien, czy w przypadku ciągłej inflacji cena może zjechać jeszcze niżej.