Kamera wewnętrzna czy zewnętrzna? Tak - Omajin, test

W sumie to w ogóle może nie wyglądać, bo kamerę można postawić gdziekolwiek i tak zostawić. Jeśli chcemy ją zamontować na stałe, to musimy się już uzbroić w wiertarkę i śrubokręt, przy czym na plus zaliczam fakt, że dla obu uchwytów przewidziano osobny komplet śrubek, więc nie trzeba wybierać jednego z nich. Możemy więc mieć jedno miejsce do mocowania kamery na magnes, jedno do stawiania jej luzem i jedno do montowania na tradycyjnym ramieniu. W przypadku magnesu i klasycznego ramienia mamy przy tym spory zakres regulacji, więc nie jest tak, że kamerę montujemy kompletnie na sztywno i musimy wcześniej ustawić uchwyt tak, żeby trafić w obszar, który chcemy monitorować. O ile nie zdziwiło mnie to przy tradycyjnym ramieniu, o tyle przy magnetycznym mocowaniu to już całkiem spory plus.