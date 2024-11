Jak bezpiecznie robić zakupy online podczas Black Friday 2024?

Śledzenie najlepszych ofert może być czasochłonne, dlatego warto korzystać z powiadomień o okazjach. Na Ceneo.pl możesz dodać produkty do ulubionych i ustawić próg cenowy, który Cię interesuje. Gdy cena produktu spadnie do wybranego poziomu, otrzymasz powiadomienie – co pozwoli Ci na szybkie działanie i uniknięcie przegapienia najlepszych okazji.