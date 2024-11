Nie ma lepszej okazji do zakupu smartwatcha niż Black Friday w sklepie HUAWEI

Ma wszystko to, co najlepsze - obudowę z tytanu, dodatkowo pokrytą powłoką DLC - diamond like carbon, która zwiększa wytrzymałość, trwałość oraz odporność na zarysowania. Tym samym zegarek staje się tak odporny, że jakby się uprzeć, to można byłoby nim wbijać gwoździe, ale gdy będziecie to robić, to absolutnie nie powołujcie się na mnie. Oprócz tego znajdziemy w nim doskonałe czujniki, świetny czas pracy i jakość wykonania godną największych zegarmistrzów, ale to nie dlatego wam go polecam. Zobaczcie tylko na to cacko.