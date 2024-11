Gmail ma nowy sposób na walkę ze spamerami. Jeden klik i załatwione

Ponadto wiele usług internetowych udostępnia lub sprzedaje dane kontaktowe partnerom biznesowym i reklamodawcom, co skutkuje zwiększoną ilością niechcianych wiadomości i spamu. Posiadając oddzielny adres e-mail do rejestracji można łatwo kontrolować i filtrować napływającą korespondencję. Dzięki temu główna skrzynka odbiorcza pozostaje wolna od zbędnych wiadomości, co zwiększa komfort i efektywność korzystania z poczty elektronicznej.