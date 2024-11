Operator walczy z naciągaczami. W tym celu stworzył... wirtualną babcię

Aby przeciwdziałać temu zjawisku, niezbędne jest zwiększenie świadomości społecznej na temat metod stosowanych przez oszustów. Edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa powinna stać się integralną częścią programów szkolnych oraz kampanii informacyjnych prowadzonych przez media i instytucje publiczne. Użytkownicy powinni być zachęcani do zachowania ostrożności podczas rozmów telefonicznych i nieudostępniania poufnych informacji bez upewnienia się co do tożsamości rozmówcy.