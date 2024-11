Finał turnieju FC25 w MediaMarkt. Można zagrać z influencerami i piłkarzami Wisły Kraków

To wydarzenie to niepowtarzalna okazja, by spotkać na żywo piłkarzy Wisły Kraków – czeka na Was szansa na zdjęcia, autografy i niezapomniane chwile z gwiazdami futbolu! Dołączą także popularni influencerzy: Dis, Junajted i Klqtdka. Będziecie mogli zagrać z nimi w ulubione gry, porozmawiać o ich karierach w świecie gamingu, a nawet wziąć udział w Q&A! To doskonała okazja, by poznać ich bliżej, zadać pytania i poczuć się częścią społeczności gamingowej.