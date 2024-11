Apple chce być częścią twojego domu. Zacznie go nagrywać na wideo

Oczywiście, ale najpierw Apple musi zlokalizować nam Siri, bo to właśnie ona jest potrzebna do działania systemu na sto procent. Z racji tego, że nic nie wskazuje na to, że stanie się to w ciągu najbliższego roku, to będziemy mogli przyglądać się, jak z urządzeń smart home od Apple korzystają inni. My po prostu jeszcze nie zasłużyliśmy na całe dobrodziejstwo inwentarza z sadu. Ale za to możecie kupić sobie iPhone'a 16. To osłodzi wasz smutek.