Paranoja w Dolinie Krzemowej. Startup sklonował produkt innego startupu, a potem dostał za to kasę

Continue to stosunkowo popularny edytor kodu programistycznego ze wbudowanym asystentem AI, który wspiera programistę przy pracy. Choć Continue jest dziełem startupu Continue Inc., to jest on programem otwartoźródłowym (open-source) co oznacza, że każdy może "zajrzeć" w kod samego edytora. Continue udostępniony jest na licencji Apache 2.0, która pozwala na użycie programu "w dowolnym celu, rozpowszechnianie, modyfikowanie i rozpowszechnianie zmodyfikowanych wersje oprogramowania zgodnie z warunkami licencji, bez konieczności uiszczania opłat licencyjnych".