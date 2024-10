Poleciałam na Sycylię z Nikonem Z6 III. Oto co ten bezlusterkowiec potrafi w terenie

Zabrałam ze sobą również obiektyw Nikkor Z 35 mm f/1.8, który doskonale sprawdził się podczas krótkiego spaceru po uliczkach Taorminy. Od początku wiedziałam, że jest to szkło, które chcę przetestować (osobiście najczęściej fotogrfuję 50 mm), zwłaszcza podczas spaceru po mieście. To świetny wybór do fotografii ulicznej i dokumentalnej. Zaletą są niewielkie rozmiary i lekkość, a do tego jasna przysłona, która pozwala uzyskać doskonałą jakośc obrazu. Szeroki otwór sprawdza się dobrze w słabszym oświetleniu (na przykład zacienione włoskie uliczki), pozwalając na uzyskanie idealnego rozmycia tła oraz skupienia ostrości na głównym obiekcie. Do tego szerszy kąt widzenia niż w przypadku 50-mm obiektywów. Dla mnie była to świetna odmiana i nieco inne spojrzenie na poszczególne sceny.