Tak działała "wnuczkowa mafia". Były kariery i awanse jak w prawdziwej firmie

W tej scence udział może brać kilka osób, z fałszywym policjantem czy prokuratorem na czele. Ofiara może mieć wrażenie, że słyszy również członka swojej rodziny. Istniało podejrzenie, że oszuści wykorzystują już podrabiane głosy i sztuczną inteligencję do naśladowania prawdziwych osób, ale wiele wskazuje na to, że takie sztuczki nie są potrzebne. Wystarczy, że oszust będzie łkać, mówić niewyraźnie, a zaniepokojona ofiara sama dopowie sobie resztę. Czyli: „tak, słyszałam, to była wnuczka/córka!”.