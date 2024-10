Klienci Allegro na celowniku oszustów. Klikasz w to i masz problem

To nowy sposób na przesyłanie phishingu, który na pierwszy rzut oka wygląda wiarygodnie – zawiera bowiem znane elementy wykorzystywane przez Allegro. Oszustwo jest o tyle niebezpieczne, że nie jest to email czy SMS, który w łatwy sposób może zostać przefiltrowany przez Gmaila czy aplikację do wysyłania wiadomości. Cyberprzestępcy przesyłają go za sprawą formularza kontaktowego na Allegro Lokalnie, gdzie tego typu dokumenty są wysyłane bardzo często.